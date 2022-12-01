CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda konuşma yapacağı iddia edilen Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Jeremy Rifkin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Jeremy Rifkin kimdir? Kaç yaşında, nerede doğdu? Mesleği ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

JEREMY RİFKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU? MESLEĞİ NE

Jeremy Rifkin, 26 Ocak 1945 tarihinde ABD'nin Kolorado eyâletinin başkenti olan Denver'de dünyaya geldi. Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivist olan Jeremy Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır.

Haberin Devamı

Rifkin'in ABD'nin Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olmuştur, üniversitesinin Genel Mezunlar Derneği'nden 1967 Liyakat Ödülü'ne layık görülmüştür. Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 2007'de Avrupa Parlamentosu tarafından resmen desteklendi.

Rifkin, Almanya'nın önceki dönem Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanları arasında yer alıyordu. Almanya'dan sonra İspanya'da de ekonomik danışmanlık görevi yürüten Rifkin, sırasıyla Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa’ya ekonomi danışmanlığını da yaptı.

Haberin Devamı

77 yaşındaki Rifkin'in danışmanlığı sırasında Portekiz ve İspanya, atılan adımlarla ekonomik krizlere sürüklendi. Bu krizlerden Rifkin sorumlu tutuldu.