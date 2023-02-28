Jeremy Rostaing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rostaing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Rostaing kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeremy Rostaing ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeremy Rostaing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rostaing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Rostaing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rostaing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Rostaing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Rostaing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Rostaing 23 Mayıs 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Martín Rostaing Verástegui şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Rostaing Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Jeremy Rostaing, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Rostaing'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Rostaing Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jeremyRv1

http://www.instagram.com/jeremyrostaing/

Jeremy Rostaing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Rostaing isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Rostaing Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Rostaing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında César Vallejo

29 Şubat 2020 yılında Carlos Stein

31 Aralık 2020 yılında César Vallejo

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Jeremy Rostaing kimdir

Jeremy Rostaing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Rostaing şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jeremy Rostaing Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeremy Rostaing nereli

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