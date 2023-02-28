Jeremy Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Silva 8 Şubat 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Nicolás Silva González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Jeremy Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremy Silva'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Española

1 Ekim 2020 yılında Ind. Cauquenes

13 Şubat 2021 yılında Unión Española

12 Nisan 2021 yılında CDF Vial

31 Aralık 2021 yılında Unión Española

Jeremy Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Silva şuan Unión Española takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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