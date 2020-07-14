Jeremy Simmons TOFAŞ'ta

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Amerikalı pivot Jeremy Simmons ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-yeşilliler, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağladı. Pota altındaki mücadeleci oyunu ve ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD'li pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A'da 10.4 sayı, 9.2 ribaund-1.6 asist ortalamalarını sergilemişti.

JEREMY SIMMONS KİMDİR?

11 Ağustos 1989 doğumlu ve 2.04 cm boyundaki Jeremy Jerome Simmons, pivot (5) pozisyonunda görev yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan Simmons, basketbol kariyerine 2007 yılında Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından College of Charleston'da başladı. 4 Yıllık kolej kariyeri sonrası 2011-2012 sezonu öncesinde Polonya'nın SKS Polpharma Starogard Gdański takımına transfer olan ABD'li oyuncu, burada 36 maçta 10.8 sayı-7.2 ribaund ortalamalarını sergiledi. 2012-2013 Sezonunda Çek Cumhuriyeti'nin Astrum Levice takımında 39 maçta 11.5 sayı-7.4 ribaund-1.2 asist; sezonun devamında da Slovakya'nın Onyx Levice takımında 28 maçta 12.6 sayı-7.2 ribaund-1.1 blok ortalamalarına imza atan Simmons, 2013-2014 sezonunu ise Gürcistan'ın Sokhumi Tbilisi (13 maç-16.2 sayı-10.8 ribaund-1.3 asist ortalama) ve Suudi Arabistan'ın Al Ittihad Jeddah takımlarında geçirdi. Sonraki 2 yıl İtalya'nın Givova Scafati Basket takımı formasını giyen Jeremy Simmons, 2014-2015 sezonunda 29 maçta 17.1 sayı-9.8 ribaund-1.2 asist; 2015-2016 sezonunda ise 41 maçta 14.9 sayı-8.1 ribaund-1.3 asist ortalamalarını tutturdu. Amerikalı uzun, 2016-2017 sezonu öncesinde Belçika'nın Basic-Fit Brussels takımına transfer olurken, buradaki ilk yılında Belçika Ligi'nde 43 maçta 12.2 sayı-5.9 ribaund-1.1 asist; FIBA Europe Cup'ta 6 maçta 7.8 sayı-6.2 ribaund-1.2 asist ortalamalarıyla oynayan Simmons, 2017-2018 sezonunda ise Belçika ekinde ligde 38 maçta 11.1 sayı-5.8 ribaund-1 asist; Basketball Champions League'de (BCL) 2 maçta 7.5 sayı-6.5 ribaund-1 blok; FIBA Europe Cup'ta da 6 maçta 13.3 sayı-5.5 ribaund-1.2 blok ortalamalarına imza attı. 2018-2019 Sezonuyla birlikte kariyerine tekrardan İtalya'da devam eden Simmons, bu sezonda XL Extralight Montegranaro takımında 39 maçta 12.4 sayı-8.7 ribaund-1.3 asist-1.5 blok ortalamalarıyla oynadı. Pota altındaki mücadeleci oyunu ve ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan Jeremy Simmons, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da İtalya Serie A takımlarından Openjobmetis Varese'da 10.4 sayı, 9.2 ribaund-1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Kaynak: DHA