Jeriel Dorsett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeriel Dorsett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeriel Dorsett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeriel Dorsett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeriel Dorsett 4 Mayıs 2002 tarihinde Enfield şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abraham Jeriel Richard Dorsett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeriel Dorsett Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jeriel Dorsett, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jeriel Dorsett'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeriel Dorsett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeriel Dorsett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeriel Dorsett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeriel Dorsett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Reading U18

1 Temmuz 2020 yılında Reading U21

20 Ağu 2021 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2022 yılında Reading U21

5 Ağu 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Reading U21

Jeriel Dorsett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeriel Dorsett şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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