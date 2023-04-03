Jerik Von Der Felsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerik Von Der Felsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerik Von Der Felsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jerik Von Der Felsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jerik Von Der Felsen 22 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jerik Von Der Felsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jerik Von Der Felsen'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jerik Von Der Felsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jerik Von Der Felsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Jerik Von Der Felsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jerik Von Der Felsen şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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