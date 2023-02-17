Jeroen Meeuwis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeroen Meeuwis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeroen Meeuwis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeroen Meeuwis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeroen Meeuwis 7 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeroen Meeuwis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeroen Meeuwis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jeroen Meeuwis'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeroen Meeuwis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeroen Meeuwis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jeroen Meeuwis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeroen Meeuwis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hoogstraten VV

Jeroen Meeuwis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeroen Meeuwis şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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