Jerome Baeriswyl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Baeriswyl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Baeriswyl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Baeriswyl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Baeriswyl 27 Haziran 2001 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Baeriswyl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jerome Baeriswyl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerome Baeriswyl'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jerome Baeriswyl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Baeriswyl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jerome Baeriswyl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Baeriswyl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

16 Ocak 2023 yılında FC Breitenrain

Jerome Baeriswyl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Baeriswyl şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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