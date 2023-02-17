Jerome Kroonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Kroonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Kroonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Kroonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Kroonen 27 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jerome Petrus Kroonen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Kroonen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jerome Kroonen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jerome Kroonen'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jerome Kroonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Kroonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jerome Kroonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Kroonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Roda JC U21

30 Ağu 2017 yılında Eendr. Termien

2 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Jerome Kroonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Kroonen şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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