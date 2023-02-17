Jerome Ngom Mbekeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Ngom Mbekeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Ngom Mbekeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Ngom Mbekeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Ngom Mbekeli 30 Eylül 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jerome Ngom Mbekeli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Ngom Mbekeli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jerome Ngom Mbekeli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Beveren futbol takımında oynamaktadır. SK Beveren takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerome Ngom Mbekeli'nin SK Beveren ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jerome Ngom Mbekeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Ngom Mbekeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerome Ngom Mbekeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Ngom Mbekeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MFK Vyskov

4 Ocak 2019 yılında Swope Park

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

8 Ocak 2020 yılında San Diego Loyal

15 Ocak 2021 yılında Apejes FC

21 Aralık 2021 yılında Colombe Sport

31 Ocak 2023 yılında SK Beveren

Jerome Ngom Mbekeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Ngom Mbekeli şuan SK Beveren takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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