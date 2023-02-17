Jerome Onguene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Onguene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jerome Onguene kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jerome Onguene ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jerome Onguene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Onguene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Onguene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Onguene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Onguene 22 Aralık 1997 tarihinde Mbalmayo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jérôme Junior Onguéné şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Onguene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Jerome Onguene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerome Onguene'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jerome Onguene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jong22_

http://www.instagram.com/j_onguene20/

http://www.facebook.com/JeromeOguene/

Jerome Ongueneboyu ve yaşı kaç

Jerome Onguene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Onguene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jerome Onguene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Onguene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2015 yılında FC Sochaux

31 Ocak 2017 yılında Stuttgart

31 Ağu 2017 yılında RB Salzburg

30 Haziran 2018 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2018 yılında RB Salzburg

15 Ocak 2021 yılında Genoa

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2022 yılında E. Frankfurt

5 Ocak 2023 yılında RB Salzburg

30 Haziran 2023 yılında E. Frankfurt

Jerome Onguene kimdir

Jerome Onguene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Onguene şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Illzach Modenheim (2009-2011), FC Sochaux (2011-2015)

Jerome Onguene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jerome Onguene nereli

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