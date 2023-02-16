Jerome Prior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Prior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Prior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Prior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Prior 8 Ağu 1995 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Prior Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Jerome Prior, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jerome Prior'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerome Prior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JeromePrior

http://www.instagram.com/jejou_30/

Haberin Devamı

Jerome Prior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Prior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jerome Prior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Prior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

14 Ağu 2021 yılında FC Cartagena

4 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

31 Ocak 2023 yılında Pau FC

Jerome Prior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Prior şuan Pau FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USCP Cuers-Pierrefeu, Sporting Toulon, FC Hyères, AS Cannes

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.