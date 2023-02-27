Jerome Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerome Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerome Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerome Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerome Simon 12 Eylül 1993 tarihinde Besançon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerome Simon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Jerome Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jerome Simon'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerome Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerome Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerome Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerome Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2011 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2014 yılında Le Pontet

2 Temmuz 2015 yılında RE Virton

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

28 Aralık 2017 yılında RWDM

22 Temmuz 2018 yılında AOX Kissamikos

31 Ocak 2019 yılında RFCU Luxembourg

Jerome Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerome Simon şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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