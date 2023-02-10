Jeronimo Cacciabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeronimo Cacciabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeronimo Cacciabue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeronimo Cacciabue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeronimo Cacciabue 24 Ocak 1998 tarihinde Montes de Oca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeronimo Cacciabue Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Jeronimo Cacciabue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeronimo Cacciabue'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeronimo Cacciabue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/jerocacciabue98/

Jeronimo Cacciabue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeronimo Cacciabue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeronimo Cacciabue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeronimo Cacciabue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Newell's II

1 Temmuz 2018 yılında Newell's

4 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

31 Aralık 2022 yılında Newell's

13 Ocak 2023 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Jeronimo Cacciabue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeronimo Cacciabue şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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