Jeronimo Pourtau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeronimo Pourtau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeronimo Pourtau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeronimo Pourtau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeronimo Pourtau 23 Ocak 2000 tarihinde Brandsen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeronimo Pourtau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Jeronimo Pourtau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeronimo Pourtau'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeronimo Pourtau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeropourtau/

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Jeronimo Pourtau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeronimo Pourtau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeronimo Pourtau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeronimo Pourtau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes

23 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Jeronimo Pourtau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeronimo Pourtau şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jeronimo Pourtau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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