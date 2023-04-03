Jerrel Hak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerrel Hak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerrel Hak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerrel Hak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerrel Hak 6 Haziran 2000 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerrel Hak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Jerrel Hak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jerrel Hak'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerrel Hak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerrel Hak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2011 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Laakkwartier J.

1 Temmuz 2015 yılında Forum Sport Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Forum Sport U19

1 Temmuz 2018 yılında Almere City U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ağustos 2021 yılında Unitas

29 Ocak 2022 yılında IJsselm.vogels

1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21

Jerrel Hak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerrel Hak şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Laakkwartier (-2011), ADO Den Haag (2011-2012), Laakkwartier (2012-2015), Forum Sport (2015-2018), Almere City (2018/2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.