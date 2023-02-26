Jerry Parrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Parrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jerry Parrales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jerry Parrales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.