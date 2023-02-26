Jerry Parrales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Parrales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Parrales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jerry Parrales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jerry Parrales 8 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jerry Luis Parrales Arizaga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jerry Parrales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jerry Parrales'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jerry Parrales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jerry Parrales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Barcelona SC B
1 Nisan 2017 yılında Toreros FC
31 Aralık 2017 yılında Barcelona SC B
1 Mart 2018 yılında Rocafuerte SC
1 Mart 2019 yılında Juven. Italiana
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2020 yılında Bonita Banana
1 Mart 2021 yılında Deportivo Quito
1 Eylül 2021 yılında CS 3 de Julio
8 Şubat 2022 yılında CD El Nacional
Jerry Parrales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jerry Parrales şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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