Jerry Prempeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Prempeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Prempeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerry Prempeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerry Prempeh 29 Aralık 1988 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jerry Addai Prempeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerry Prempeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jerry Prempeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jerry Prempeh'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerry Prempeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerry Prempeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerry Prempeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerry Prempeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Troyes

1 Temmuz 2009 yılında Ml. Boleslav B

1 Kasım 2009 yılında Sénart-Moissy

1 Temmuz 2010 yılında RE Virton

1 Temmuz 2011 yılında FC Fribourg

1 Temmuz 2012 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

30 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Jerry Prempeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerry Prempeh şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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