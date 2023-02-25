Jerry Skotadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Skotadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Skotadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerry Skotadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerry Skotadis 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerry Skotadis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Jerry Skotadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jerry Skotadis'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jerry Skotadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerry Skotadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerry Skotadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerry Skotadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2019 yılında Sydney FC II

19 Ekim 2019 yılında Western United

1 Temmuz 2022 yılında Macarthur

Jerry Skotadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerry Skotadis şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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