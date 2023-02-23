Jerry Voutilainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Voutilainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerry Voutilainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerry Voutilainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerry Voutilainen 29 Mart 1995 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerry Voutilainen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Jerry Voutilainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jerry Voutilainen'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jerry Voutilainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerry Voutilainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerry Voutilainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerry Voutilainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında KuPS

1 Ocak 2015 yılında VPS

1 Ocak 2020 yılında FC Honka

Jerry Voutilainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerry Voutilainen şuan FC Honka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jerry Voutilainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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