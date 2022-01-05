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Jersey ne demek, TDK'ya göre Jersey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jersey kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jersey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jersey nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jersey kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jersey ne demek, TDK'ya göre Jersey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jersey ne demek? Jersey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jersey kelimesi. Peki jersey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jersey nedir, jersey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

JERSEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jersey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Jersey kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre jersey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarı ve kahverengiden esmere kadar değişen renkte, et tutmayan, kemikleri belirgin bir kültür ırkı sığırı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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