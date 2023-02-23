Jerzy Tomal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerzy Tomal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerzy Tomal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerzy Tomal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerzy Tomal 11 Nisan 2003 tarihinde Żory şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jerzy Tomal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerzy Tomal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jerzy Tomal'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jerzy Tomal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerzy Tomal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerzy Tomal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerzy Tomal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan II

1 Eylül 2021 yılında Arka Gdynia

Jerzy Tomal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerzy Tomal şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jerzy Tomal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MKS Żory

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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