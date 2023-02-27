Jesiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesiel 5 Mart 1994 tarihinde Cândido Mota şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jesiel Cardoso Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesiel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jesiel'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jesiel_miranda94/

Jesiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2016 yılında Bragantino

9 Haziran 2016 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2017 yılında Atlético-MG B

14 Aralık 2017 yılında Mirassol-SP

30 Mart 2018 yılında Atlético-MG B

2 Nisan 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG B

2 Şubat 2019 yılında Kawasaki Front.

1 Ocak 2020 yılında Atlético-MG B

4 Ocak 2020 yılında Kawasaki Front.

Jesiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesiel şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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