Jesper Boge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Boge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Boge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Boge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Boge 22 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Bøge Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Boge Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Boge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Jesper Boge'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Boge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Boge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Boge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Boge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2009 yılında IfS (FCM II)

1 Ocak 2010 yılında Midtjylland

3 Ağu 2012 yılında FC Fyn

1 Ocak 2013 yılında Hobro IK

Jesper Boge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Boge şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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