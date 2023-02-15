Jesper Brandt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Brandt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Brandt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesper Brandt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesper Brandt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Brandt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Brandt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Brandt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Brandt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Brandt 13 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Brandt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Brandt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Brandt'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Brandtboyu ve yaşı kaç

Jesper Brandt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Brandt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesper Brandt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Brandt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GAIS U19

1 Ocak 2013 yılında Jonsereds IF

23 Ocak 2014 yılında Värnamo

1 Ocak 2016 yılında Qviding FIF

1 Ocak 2017 yılında Norrby

1 Ocak 2020 yılında GAIS

7 Mart 2021 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2021 yılında GAIS

8 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

Jesper Brandt kimdir

Jesper Brandt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Brandt şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Göteborg, GAIS Göteborg

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Jesper Brandt nereli

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