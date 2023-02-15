Jesper Carstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Carstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Carstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Carstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Carstrom 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Carstrom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Jesper Carstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 23 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Jesper Carstrom'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Carstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Carstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Carstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Carstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sundsvall U19

23 Mayıs 2019 yılında GIF Sundsvall

15 Temmuz 2022 yılında Gefle

30 Kasım 2022 yılında GIF Sundsvall

Jesper Carstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Carstrom şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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