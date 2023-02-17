Jesper Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Christiansen 16 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Overgaard Christiansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Christiansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 8 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Jesper Christiansen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesper Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesper Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2009 yılında KB (FCK II)

1 Ocak 2010 yılında B1908 Amager

8 Ocak 2015 yılında Naestved BK

Jesper Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Christiansen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kjöbenhavns Boldklub

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.