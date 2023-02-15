Jesper Dickman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Dickman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Dickman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Dickman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Dickman 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Dickman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Jesper Dickman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Dickman'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Dickman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Dickman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Dickman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Dickman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Malmö U19

1 Eylül 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaelland

8 Ocak 2022 yılında Värnamo

Jesper Dickman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Dickman şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesper Dickman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (-8/2019), FC Nordsjælland (9/2019-6/2021)

İsveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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