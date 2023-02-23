Jesper Engstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Engstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Engstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Engstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Engstrom 24 Nisan 1992 tarihinde Vöyri şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Engstrom Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Engstrom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Engstrom'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Engstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Engstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Engstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Engstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Norrvalla FF

1 Ocak 2010 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2011 yılında VPS

6 Ağustos 2016 yılında FC YPA

19 Ağustos 2016 yılında VPS

1 Ocak 2020 yılında FC Inter

1 Ocak 2022 yılında VPS

Jesper Engstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Engstrom şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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