Jesper Gregersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gregersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Gregersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Gregersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Gregersen 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Gregersen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Jesper Gregersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 19 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Gregersen'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Gregersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Gregersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Gregersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Gregersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2021 yılında IK Start

Jesper Gregersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Gregersen şuan IK Start takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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