Jesper Juelsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Juelsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Juelsgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Juelsgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Juelsgaard 26 Ocak 1989 tarihinde Spjald şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Lindorff Juelsgård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Juelsgaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesper Juelsgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesper Juelsgaard'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Juelsgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Juelsgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesper Juelsgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Juelsgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2007 yılında Midtjylland

1 Ocak 2008 yılında Skive IK

30 Haziran 2008 yılında Midtjylland

7 Temmuz 2014 yılında Évian

28 Ağu 2015 yılında Bröndby IF

31 Ağu 2016 yılında Aarhus GF

22 Şubat 2022 yılında Valur

12 Ocak 2023 yılında FC Fredericia

Jesper Juelsgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Juelsgaard şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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