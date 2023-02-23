Jesper Karlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Karlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Karlstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Karlstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Karlstrom 21 Haziran 1995 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Karlström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Karlstrom Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Jesper Karlstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Karlstrom'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesper Karlstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Karlstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesper Karlstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Karlstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IF Bromma U19

1 Ağustos 2013 yılında Brommapojkarna

22 Ocak 2015 yılında Djurgården

10 Ağustos 2017 yılında Brommapojkarna

30 Kasım 2017 yılında Djurgården

1 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

Jesper Karlstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Karlstrom şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesper Karlstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hammarby IF (- 6/2005), IF Brommapojkarna (7/2005 - 2013)

İsveç takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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