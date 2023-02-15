Jesper Manns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Manns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Manns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Manns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Manns 5 Ağu 1995 tarihinde Eskilstuna şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Manns Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Jesper Manns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesper Manns'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Manns Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Manns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Manns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Manns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Eskilstuna City

3 Nisan 2013 yılında J-Södra IF U19

18 Şubat 2014 yılında J-Södra IF

28 Ocak 2015 yılında Elfsborg

10 Ağu 2019 yılında Kalmar FF

14 Şubat 2020 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Jesper Manns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Manns şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Triangelns IK, Eskilstuna City (2011-2013), Jönköpings Södra IF (-2014)

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