Jesper Merbom Adolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Merbom Adolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Merbom Adolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesper Merbom Adolfsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jesper Merbom Adolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Merbom Adolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Merbom Adolfsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Merbom Adolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Merbom Adolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Merbom Adolfsson 15 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesper Thomas Valter Merbom Adolfsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Merbom Adolfsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Jesper Merbom Adolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Merbom Adolfsson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Merbom Adolfssonboyu ve yaşı kaç

Jesper Merbom Adolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Merbom Adolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesper Merbom Adolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Merbom Adolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AIK U17

2 Ocak 2017 yılında AIK U19

1 Temmuz 2018 yılında Motala AIF

17 Mart 2021 yılında Västerås SK

26 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Jesper Merbom Adolfsson kimdir

Jesper Merbom Adolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Merbom Adolfsson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kalmar FF (-2014), AIK Solna (2015-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesper Merbom Adolfsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
David Lofquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lofquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Lofquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Lofquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Gustavsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gustavsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Gustavsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Gustavsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viktor Gustafson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Gustafson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Robin Tihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Tihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Nordfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nordfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları