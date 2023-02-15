Jesper Merbom Adolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Merbom Adolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Merbom Adolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Merbom Adolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Merbom Adolfsson 15 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesper Thomas Valter Merbom Adolfsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Merbom Adolfsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Jesper Merbom Adolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Merbom Adolfsson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Merbom Adolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Merbom Adolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesper Merbom Adolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Merbom Adolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AIK U17

2 Ocak 2017 yılında AIK U19

1 Temmuz 2018 yılında Motala AIF

17 Mart 2021 yılında Västerås SK

26 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Jesper Merbom Adolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Merbom Adolfsson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kalmar FF (-2014), AIK Solna (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.