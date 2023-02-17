Jesper Modig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Modig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Modig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesper Modig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jesper Modig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Modig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Modig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Modig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Modig 6 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Modig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Jesper Modig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jesper Modig'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Modigboyu ve yaşı kaç

Jesper Modig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Modig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesper Modig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Modig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Bunkeflo

8 Mart 2014 yılında Valdres FK

15 Nisan 2015 yılında Lunds BK

31 Mart 2016 yılında Kristianstad FC

3 Ağu 2018 yılında Varbergs BoIS

21 Ocak 2021 yılında Trelleborg

9 Şubat 2023 yılında AFC Eskilstuna

Jesper Modig kimdir

Jesper Modig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Modig şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Simrishamn, IF Limhamn Bunkeflo (-2012)

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Jesper Modig nereli

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