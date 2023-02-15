Jesper Strid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Strid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Strid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Strid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Strid 19 Eylül 2001 tarihinde Staffanstorp şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Strid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Jesper Strid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Strid'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Strid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Strid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Strid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Strid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lunds BK

8 Ocak 2022 yılında Landskrona

Jesper Strid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Strid şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Staffanstorps GIF

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