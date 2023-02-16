Jesper Verlaat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Verlaat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Verlaat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Verlaat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Verlaat 4 Haziran 1996 tarihinde Zaanstad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Verlaat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Jesper Verlaat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Verlaat'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Verlaat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Verlaat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Verlaat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Verlaat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2005 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Ferreiras Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Odiáxere Alt.

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2013 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2018 yılında Sandhausen

15 Temmuz 2020 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Jesper Verlaat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Verlaat şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Oberneuland (2001-2003), AKA AW Mödling (2003-2005), Sturm Graz (2005-2007), FC Ferreiras (2007-2010), CD Odiáxere (2010-2012), SV Werder Bremen (2012-2015)

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