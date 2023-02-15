Jesper Westermark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Westermark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Westermark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Westermark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Westermark 26 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesper Johansson Westermark şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Westermark Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Jesper Westermark, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Westermark'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Westermark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Westermark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Westermark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Westermark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Häcken U19

1 Mart 2012 yılında Häcken

15 Ocak 2013 yılında IK Oddevold

1 Ocak 2015 yılında Utsiktens BK

1 Ocak 2018 yılında GAIS

24 Ocak 2019 yılında Ljungskile

1 Ocak 2021 yılında Östers IF

Jesper Westermark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Westermark şuan Östers IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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