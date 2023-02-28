Jesse Akila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Akila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Akila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Akila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Akila 27 Aralık 2001 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Akila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesse Akila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Akila'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Akila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Akila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Akila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Akila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2018 yılında Plateau United

15 Ekim 2022 yılında Ararat-Armenia

Jesse Akila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Akila şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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