Jesse Daley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Daley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Daley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Daley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Daley 16 Ekim 1997 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Daley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADC Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesse Daley'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesse Daley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Daley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Daley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Daley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında South Melbourne

1 Ocak 2018 yılında Lions FC

1 Mayıs 2018 yılında Sounders FC 2

12 Ekim 2020 yılında Brisbane Roar

31 Ocak 2023 yılında Cavalry FC

Jesse Daley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Daley şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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