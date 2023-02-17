Jesse De Kee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse De Kee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse De Kee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse De Kee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse De Kee 6 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse De Kee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesse De Kee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse De Kee'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse De Kee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse De Kee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jesse De Kee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse De Kee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mechelen Altyap

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2021 yılında FC Brügge U18

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Jesse De Kee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse De Kee şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Diegem Sport, OH Leuven (-2017), KV Mechelen (2017-2019), Club Brugge (2019-2022)

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