Jesse Donn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Donn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Donn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Donn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Donn 9 Nisan 1999 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Donn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Jesse Donn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jesse Donn'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesse Donn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Donn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Donn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Donn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Ubuntu

22 Temmuz 2019 yılında SuperSport Utd.

Jesse Donn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Donn şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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