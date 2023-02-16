Jesse Edem Tugbenyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Edem Tugbenyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Edem Tugbenyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Edem Tugbenyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Edem Tugbenyo 7 Ağu 2001 tarihinde Warstein şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Edem Tugbenyo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAR SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Jesse Edem Tugbenyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Edem Tugbenyo'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesse Edem Tugbenyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Edem Tugbenyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Edem Tugbenyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Edem Tugbenyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paderborn U19

1 Temmuz 2019 yılında SC Paderborn II

1 Ağu 2020 yılında Paderborn

4 Ocak 2021 yılında SF Lotte

30 Haziran 2021 yılında Paderborn

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

30 Haziran 2023 yılında Paderborn

Jesse Edem Tugbenyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Edem Tugbenyo şuan SC Verl takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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