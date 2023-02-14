Jesse Hautier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Hautier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Hautier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Hautier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Hautier 14 Ekim 2003 tarihinde Yverdon-les-Bains şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Hautier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesse Hautier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesse Hautier'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesse Hautier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesse Hautier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Hautier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Hautier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Jesse Hautier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Hautier şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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