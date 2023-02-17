Jesse Mputu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Mputu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Mputu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Mputu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Mputu 18 Kasım 1994 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jesse Karma Mputu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Mputu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro-soccer-scout.com yapmaktadır. Jesse Mputu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesse Mputu'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesse Mputu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Mputu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Mputu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Mputu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Roeselare U21

1 Temmuz 2013 yılında Union SG

21 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2016 yılında KM Torhout

1 Temmuz 2017 yılında FC Knokke

31 Ağu 2018 yılında RFC Tilleur

1 Temmuz 2019 yılında La Louvière

28 Ocak 2020 yılında URSL Visé

30 Haziran 2020 yılında La Louvière

1 Temmuz 2020 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2021 yılında KVK Tienen

1 Temmuz 2022 yılında RFC Lüttich

Jesse Mputu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Mputu şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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