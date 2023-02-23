Jesse Ost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Ost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Ost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Ost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Ost 20 Ekim 1990 tarihinde Jakobstad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Ost Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Jesse Ost, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesse Ost'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesse Ost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Ost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesse Ost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Ost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Jakobstads BK

1 Ocak 2010 yılında FF Jaro

1 Ocak 2016 yılında Degerfors

10 Ocak 2018 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Jesse Ost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Ost şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.