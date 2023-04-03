Jesse Reinders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesse Reinders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesse Reinders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesse Reinders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesse Reinders 23 Ağustos 2002 tarihinde Noordwijk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesse Reinders Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVO4Football yapmaktadır. Jesse Reinders, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jesse Reinders'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesse Reinders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesse Reinders isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesse Reinders Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesse Reinders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında ADO U17

1 Temmuz 2019 yılında ADO U19

1 Temmuz 2020 yılında ADO U21

Jesse Reinders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesse Reinders şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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