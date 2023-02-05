Jessy Benet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jessy Benet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jessy Benet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jessy Benet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jessy Benet 24 Haziran 1995 tarihinde Le Creusot şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jessy Benet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Jessy Benet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jessy Benet'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jessy Benet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jessy Benet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jessy Benet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jessy Benet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dijon

6 Temmuz 2016 yılında US Avranches

30 Haziran 2017 yılında Dijon

31 Ağu 2017 yılında Grenoble

30 Haziran 2018 yılında Dijon

1 Temmuz 2018 yılında Grenoble

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Amiens SC

13 Ocak 2023 yılında Grenoble

Jessy Benet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jessy Benet şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC de la Marolle (2001–2003)ES de Torcy (2003–2004)US Saint Serninoise (2004–2008)Montceau Bourgogne (2008–2012)

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