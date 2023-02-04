Jessy Moulin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jessy Moulin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jessy Moulin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jessy Moulin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jessy Moulin 13 Ocak 1986 tarihinde Valence şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jessy Moulin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jessy Moulin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jessy Moulin'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jessy Moulin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jess_moulin/

Jessy Moulin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jessy Moulin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jessy Moulin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jessy Moulin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Saint-Étienne

25 Eylül 2008 yılında AC Arles-Avignon

30 Haziran 2009 yılında Saint-Étienne

7 Ağu 2009 yılında Fréjus-St-Raph.

30 Haziran 2010 yılında Saint-Étienne

19 Temmuz 2011 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2012 yılında Saint-Étienne

19 Temmuz 2021 yılında Troyes

Jessy Moulin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jessy Moulin şuan Troyes takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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