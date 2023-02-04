Jessy Pi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jessy Pi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jessy Pi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jessy Pi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jessy Pi 24 Eylül 1993 tarihinde Manosque şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jessy Pi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Jessy Pi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jessy Pi'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jessy Pi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JessyPi25

http://www.instagram.com/jessy_pi_25/

Jessy Pi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jessy Pi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jessy Pi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jessy Pi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

1 Temmuz 2014 yılında Troyes

30 Haziran 2016 yılında Monaco

1 Temmuz 2016 yılında Toulouse

13 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2018 yılında Toulouse

27 Temmuz 2018 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2019 yılında Toulouse

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen

12 Temmuz 2021 yılında Dijon

Jessy Pi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jessy Pi şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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